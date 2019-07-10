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Cansız bedeni bulunan küçük Leyla’nın biyolojik babası ortaya çıktı

Ağrı’da geçen yıl evlerinin önünde oynarken kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ailesine ‘amca Musa Aydemir, Leyla’nın babası’ ihbarı üzerine DNA testi yapıldı.

4 yaşındaki minik Leyla’nın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede Aydemir ailesine yapılan DNA incelemesinin sonucuna yer verildi. İddianamede, Denizli 112 Acil Sağlık ihbar hattına "Leyla'nın babası Nihat Aydemir değil. Gerçek babası, amca Musa Aydemir. Bu konu Nihat Aydemir tarafından öğrenildikten sonra öldürülen Leyla Aydemir, Nihat Aydemir'den uzaklaştırıldı" şeklinde ihbarda bulunulduğu yer aldı. Yapılan ihbar sonucu baba Nihat, anne Şükran ve amca Musa Aydemir’den örnekler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemelerde annesinin ve babasının yüzde 99,99 ihtimalle Nihat ve Şükran olduğu belirlendi. Tutuksuz sanık Musa Aydemir’in, Leyla Aydemir’in biyolojik babası olmadığı tespit edildi. 

Ne Olmuştu? 

Ağrı’nın Bezirhane Köyü’nde geçen sene Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan 4 yaşında ki Leyla Aydemir’in cansız bedeni, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü bulunmuştu. Olayla ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 
İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile köylülerden B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

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