POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması! Gözden geçirilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İç politikayla ilgili konular, seçim değerlendirmeleri ve dış politikalarla ilgili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri oluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız G20 Zirvesi'yle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Yarın MKYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Basın toplantısı gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin onayıyla hayata geçti. Bir yılı geride kaldı. Tüm bunların geniş bir değerlendirmesi yapılıyor. Uygulanması konusunda biz, pratik konularını tabii ki tartışıyoruz. Milletvekillerimizin önerileri önemlidir.

Bu sistemin en önemli özelliği...

Kendilerinin illeriyle merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin verimliliği ve hızı açısından ortaya koyduğu notlar dikkatle değerlendiriliyor. Bu sistemin en önemli özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesiydi. Milletvekillerimizin zaman zaman bazı bürokratik makamlarda bu hızı göremedikleri değerlendirmeleri oluyor. Tıkanıklıklar gözden geçirilecek.

Ali Babacan'ın istifası

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirmeyi gördünüz. Onun dışında herhangi bir gündem yok. Bundan sonra eksikliklerimizin giderilmesi, güçlü olan yanlarımızın daha da pekiştirilmesi dışında bir gündem söz konusu değil."

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