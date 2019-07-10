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15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlk kez ortaya çıkan görüntüler, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ihanet girişimini ve halkın darbeci askerlere karşı şanlı direnişini gözler önüne seriyor.

15 Temmuz gecesine ait görüntüler, darbeci askerlerin köprüye geldikleri saat 21.52'den, teslim oldukları saat 06.15'e kadar geçen 8 saat 23 dakikalık sürede yaşananları, tüm şeffaflığıyla ortaya koyuyor.

İlk kez ortaya çıkan görüntülerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının en rütbeli sanıklarından biri olan ve otuz beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 323 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Yarbay Turgay Ödemiş komutasındaki darbeci askerler, 21.52'de köprüye geliyor.

Aynı davada otuz beş kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Binbaşı Ahmet Taştan da saat 21.56 sıralarında, komutasındaki askerlerle, trafik yoğunluğu nedeniyle askeri araçtan inerek yaya olarak yolu kapatan askerlere katılıyor.

Darbeci askerlerin trafik akışını durdurması nedeniyle, köprüde uzun araç kuyrukları oluşuyor. O saatlerde henüz ne olduğundan habersiz olan vatandaşlar için belirsiz bir bekleyiş başlıyor.

Vatandaşlar, köprüde ne olduğunu anlamak için bir süre sonra araçlarından inerek, eli silahlı askerlerin yanına gidiyor. Darbeci askerler, "Askerin yönetime el koyduğunu" söyleyerek vatandaşları köprüden uzaklaştırıyor.

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