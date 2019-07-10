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İstanbul'da kısa mesafeyi duyun taksicinin kavgası kamerada

BEYOĞLU'nda bindiği taksiden 'kısa mesafe' nedeniyle indirilmek istenen kadın yolcu yaşanan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi.

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu, Kurtuluş'a gitmek istedi. Taksici, kısa bir süre ilerledikten sonra Tarlabaşı'nda aracı durdurdu. Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu, tepki gösterince tartışma çıktı. Taksicinin ısrar etmesi üzerine kadın yolcu, telefonla arayarak polis çağırdı. Aracın içindeki tartışmaya yoldan geçenler de dahil oldu. Taksinin yanına gelen bir kişinin de tepkisi üzerine kendisini savunan taksici, değişim saatinin geldiğini, polisi bekleyemeyeceğini söyledi. 

Tepki gösteren kişinin 'Madem değişim saatin geldi, yolcuyu neden aldın?' diye sorması üzerine Bağcılar'a gideceğini söyleyen taksici,  kadın yolcunun inmesi için diretti. İhbar üzerine gelen polis, taksiciyi uyararak yolcuyu istediği yerde bırakmasını söyledi. Bunun üzerine taksici, kadın yolcuyu istediği yerde götürdü. Kadın yolcu takside yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek İBB Beyaz Masa'ya da şikayette bulundu.

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