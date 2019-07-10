DÜNYA

İngiliz istihbaratının "çok gizli" cihazları sergileniyor

İngiltere’nin dijital istihbarat servisi GCHQ’nun arşivinden seçilen "çok gizli" cihazlar ile belgeler Londra Bilim Müzesi’nde sergilenmeye başlıyor.

Bu yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan GCHQ’nun (Government Communications Headquarters) arşivinden seçilen 100 obje Londra Bilim Müzesinin "Çok Gizli: Şifrelerden siber güvenliğe" başlıklı sergisinde ziyaretçilerle buluşacak.

Varlığı resmi olarak ancak 1994’te açıklanan GCHQ'ya ait, daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış iletişim, şifreleme ve şifre çözme cihazlarının da yer aldığı sergi 23 Şubat’a kadar açık kalacak. 

Serginin basın açılışında konuşan GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, başında bulunduğu kurumun 100 yıllık tarihinden seçilen objelerin GCHQ’nun misyonunu gözler önüne serdiğini söyledi. 

"Bu sergi sürekli değişen bir toplumda istihbarat ve güvenliğin evrimini ortaya koyuyor." ifadesini kullanan Fleming, GCHQ’nun gizli arşivinin daha önce gün yüzüne çıkarılmamış parçalarının sergide bir araya getirildiğini kaydetti. 

"Bu saydamlıktan memnuniyet duyuyorum. Çünkü dünya değişti." diyen Fleming, "Sadece gizlilik içinde çalışmak bizim için artık yeterli değil. Korumayı amaçladığımız insanların güvenini de temin etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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