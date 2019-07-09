DÜNYA

Korkunç kaza! Burunları bile kanamadı

Çin’de meydana gelen kazada bir cip, otoyol bağlantısında bulunan su dolu varillere çarptı. 4 aylık hamile kadın ve eşi, takla atan cipin içerisinden sürünerek çıktı.

Kaza, Guizhou bölgesindeki Qiandongnan Miao ve Dong’da, 30 Haziran’da meydana geldi.

Yoldan çıkan cip, yol kenarında bulunan su dolu varillere sert bir şekilde çarparak takla attı. 4 aylık hamile kadın ve eşi, enkaz haline gelen cipin içinden sürünerek çıktı.

Yerel medya, kadın ve eşinin yara almadığını ancak kontrol için hastaneye kaldırıldığını, bebek de dâhil durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Ayrıca, kadının ve eşinin emniyet kemerlerinin takılı olduğu, kaza öncesinde cipin hızının ise 100 km’den fazla olduğu belirtildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası kendi dijital para uygulamasını hayata geçirecek
Merkez Bankası kendi dijital para uygulamasını hayata geçirecek
Mehmet Özhaseki'den Ali Babacan yorumu: Hüsran olacak
Mehmet Özhaseki'den Ali Babacan yorumu: Hüsran olacak
Şanlıurfa Mersin ve Hatay'da S-400 hareketliliği
Şanlıurfa Mersin ve Hatay'da S-400 hareketliliği
Sezai Temelli'den çok tartışılacak sözler: İlk adımı biz atalım
Sezai Temelli'den çok tartışılacak sözler: İlk adımı biz atalım
Çorum'da eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! "Eşimi çok seviyordum"
Çorum'da eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! "Eşimi çok seviyordum"
Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro'luk teklif geldi mi? Başkan açıkladı
Yusuf Yazıcı için 20 milyon euro'luk teklif geldi mi? Başkan açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas'taki bu köy tatil köylerini andırıyor
Sivas'taki bu köy tatil köylerini andırıyor
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Tek bir numune isimden bahset
Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Tek bir numune isimden bahset
LGS tercih rehberleri başvuru sürecini hızlandırdı
LGS tercih rehberleri başvuru sürecini hızlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "37 milyarı aşan bir harcama yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan "37 milyarı aşan bir harcama yaptık"
Washington sele teslim oldu
Washington sele teslim oldu
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
Bingöl’de devasa hortum görüntülendi
Bingöl’de devasa hortum görüntülendi
8 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatili kaç gün olacak?
8 Temmuz tatil mi 15 Temmuz resmi tatili kaç gün olacak?