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Şarkıcı Hatice kırmızı mayosuyla Bottle Cap Challenge akımına uydu!

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hatice, Bottle Cap Challenge akımına dahil oldu.

Sosyal medyanın yeni trendlerinden biri de ‘Bottle Cap Challenge’ oldu. İlk olarak yurt dışında başlayan ‘Bottle Cap Challenge’ akımına güzel şarkıcı Hatice de dahil oldu.

Instagram hesabından Bottle Cap Challenge akımı için çektiği videoyu yayınlayan Hatice, paylaşıma "Susayınca ben." notunu ekledi. Hatice'nin kırmızı mayosu da beğeni aldı.

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