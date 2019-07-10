GÜNCEL

Büyükdere Caddesi'nde halk otobüsü duvara çarptı

SARIYER Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü karşı şeride geçerek duvara çarptı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde yaşandı. İlk seferine çıkmak için ilerleyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti ardından da duvara çarptı. İçinde yolcu olmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Maslak istikametinde trafik oluştu. trafik tek şeritten verilirken otobüsü kaldırma çalışmaları da devam ediyor. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlarda yoğunluk nedeniyle araçlardan inip yürümeyi tercih etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ertuğrul Günay’dan Selahattin Demirtaş’a destek
Ertuğrul Günay’dan Selahattin Demirtaş’a destek
Aziz Yıldırım'ın teklifini kabul etmemişti! 2 yıl rötarla geliyor
Aziz Yıldırım'ın teklifini kabul etmemişti! 2 yıl rötarla geliyor
Beşiktaş, Arjantinli yıldız futbolcu Leonel Di Placido ile anlaştı
Beşiktaş, Arjantinli yıldız futbolcu Leonel Di Placido ile anlaştı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya büyük darbe indirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! PKK'ya büyük darbe indirildi
Ali Babacan'ın partisi yüzde kaç oy alır? Cem Küçük açıkladı
Ali Babacan'ın partisi yüzde kaç oy alır? Cem Küçük açıkladı
Hatay Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yeni gelişme!
Hatay Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yeni gelişme!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şarkıcı Hatice kırmızı mayosuyla Bottle Cap Challenge akımına uydu!
Şarkıcı Hatice kırmızı mayosuyla Bottle Cap Challenge akımına uydu!
Emre Belözoğlu kampa katıldı
Emre Belözoğlu kampa katıldı
Çağrı Terlemez kimdir Ece Seçkin'in nişanlısı ne iş yapıyor yaşı kaç?
Çağrı Terlemez kimdir Ece Seçkin'in nişanlısı ne iş yapıyor yaşı kaç?
25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Korkunç kaza! Burunları bile kanamadı
Korkunç kaza! Burunları bile kanamadı
Ece Seçkin kaç yaşında boyu kaç santim Ece Seçkin nişanlısı
Ece Seçkin kaç yaşında boyu kaç santim Ece Seçkin nişanlısı
Her Yerde Sen 5. bölüm 2. fragmanı
Her Yerde Sen 5. bölüm 2. fragmanı
10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller 4 il listede
10 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller 4 il listede