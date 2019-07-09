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Adana'da 4 aylık evli astsubay dehşet saçtı

ADANA'da 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., eşi ile tartıştıktan sonra silahla dehşet saçtı. Eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner 'i (58) tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i ise ağır yaralayan Ertuğrul G., ardından polise teslim oldu.

ADANA merkez Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda; Ertuğrul G., akşam eşi Büşra ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul G., beylik tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Büşra G. ve babası Cemal Ünlükıraner'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından evden çıkan şüpheli Ertuğrul G. ise polise teslim oldu. Cenazeler, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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