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Bursa'da işçinin üzerine yanan elektrik kablosu düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir işçi, çay içtikleri balkonda kalan tişörtünü almaya giderken, üzerine alev alan elektrik kablosunun düşmesi neticesinde ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda; sandalye fabrikasında çalışan Enver K. (26), lavaboya gittikten sonra, çay içtikleri yerde öğle molasında unuttuğu tişörtünü almak için balkona çıktı. Bu sırada fabrikanın bahçesinde bulunan elektrik tellerinden biri alev aldı. Alev alan tel koparak genç adamın üzerine düştü.

Olayı gören fabrika çalışanları Enver K.'nin yardımına koştu. Ağır yaralanan Enver K., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Enver K., daha sonra Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor

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