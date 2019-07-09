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İstanbul Bağcılar'da otomobili böyle kenara çektiler

İSTANBUL Bağcılar'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı. Otomobil, otobüsten inen yolcular ve çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına taşındı.

İSTANBUL Bağcılar Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti. Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı.

Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti.

O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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