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Sivas'taki bu köy tatil köylerini andırıyor

Sivas’ın Hafik ilçesindeki Pusat köyü, güzelliğiyle adeta tatil köylerini andırıyor.

Hafik ilçesine uzaklığı 17 kilometre olan Pusat köyü, güzelliği ve sessizliği ile dikkat çekiyor. Pusat ve Özen köyleri arasında yapılan Pusat-Özen Barajı 2009 yılından itibaren su tutmaya başladı. Barajın su tutması ile birlikte Pusat köyü sular altında kaldı. Köy hakim bir tepeye taşınarak yeniden kuruldu. Köylülerin büyük bir çabasıyla yeni yerine kurulan köy, şimdi tatil köylerini andırır hale geldi. Sessizliği ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan köy baraj manzarasıyla da dikkat çekiyor. Köye dışarıdan gelen ve hayran kalan vatandaşlar muhtardan arsa bile istiyor. 

“Köyde hiç cinayet olmamıştır” 

Köy sakini Rıza Sepet, köylerinde ufak tefek kavgaların olduğu fakat hiç cinayetin olmadığını ifade ederek, “Köyümüzde hem kır hayatı hem de deniz hayatını yaşıyoruz. Burası 140 hane civarında, yazın nüfusu artar. Kışın nöbetçi gibi muhtar ve bir iki tane yaşlı insan kalıyor. Herkesin bahçesi var. Bu dağın başında bostan yapıyoruz. Herkes özeniyor. Gelenler bize de bir yer verin diye talep çok. Bu köyde vukuat hiç olmaz. Köyün 300 senelik bir geçmişi var. 300 senelik geçmişinde ufak tefek kavgalar olmuştur ama cinayet kesinlikle olmamıştır" dedi. 

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