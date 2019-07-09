Meral Akşener'den HDP'li vekillere oy tepkisi

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta Meclis grubumuz bazı önergeler verdi. 74 yiğidimizin katili bir teröristin araştırılmasını istedik. AK Parti, MHP ve HDP’nin oylarıyla reddedildi. Sonra Washington Post bir teröristin yazısını yayınladı hemen AK Parti’den tepki geldi. TRT ile Washington Post’u aynı rezalete alet edenlere yazıklar olsun.

''HDP ile birlikte bize saldırmaları çok doğal''

Teröristbaşı ile mektup arkadaşı olanların HDP ile birlikte bize saldırmaları çok doğal. Mektup arkadaşlığı ile başlayan sürece bakar mısınız? MHP’li yöneticilere sesleniyorum, terörle aranıza mesafe koyun."

"HDP Grup Başkanvekili HDP’nin oyları ile Meclis’e girdiğimizi söyledi. Bakan ve gazeteci kılıklı troller hemen açıklama yapın diye bekledi. Madem 24 Haziran'da HDP bizi destekledi, HDP’ye kim oy verdi? Biz bu matematik hesabından beynimiz yandığı için demokrasi mücadelesi verdik, yeni parti kurduk. İktidarı ile muhalefeti ile bütün partiler 17 yıldır siyasetteler. Türk siyasetinde tabloyu İYİ Parti değiştirdi. Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz.

Erdoğan ve ortaklarının durmadan körüklediği toplumsal kutuplaşma milletimizin önündeki en büyük beladır. Biz buna uymayacağız. Türk milletinin kucaklaşmasına engel olamayacaksınız. O anaların umudu olacağız. Er ya da geç o bayram sofrasında buluşacağız. Kendi evlatlarını öldüren bir cinayet şebekesini savunmaktan başka ne yaptınız. 17 yıldır oynanan tiyatronun son perdesi İstanbul’da kapandı. Her insanımızın canını aziz bileceğiz. Milletimiz mutlu, ülkemiz huzurlu, Türkiye iyi olacak. 82 milyonun el ele verince çözemeyeceği sorun yoktur."