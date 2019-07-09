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Sultangazi’de markette silahlı soygun

Sultangazi’de meydana gelen soygunda bir markete giren yüzü maskeli şahıs silah zoruyla kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 1395. Sokak’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı ve yüzü maskeli bir şahıs markete girerek çalışanlardan kasadaki parayı istedi. Kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alan maskeli soyguncu ağaçlık alandan kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri markette ve çevrede inceleme yaptı. Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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