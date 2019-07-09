Otomobile çarpan motosiklet alev aldı

Olay, Moskova’nın merkezinde meydana geldi. Ana caddeden sola dönen otomobile, karşı yönden hızla gelen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın hemen ardından motosikletin alev aldığı anlar ise trafik kamerası tarafından kaydedildi.

Yerel medya, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yaralandığını; motosiklet sürücüsünün durumunun ise ağır olduğunu duyurdu.