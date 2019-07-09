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İstanbul’da motosikletlinin yaşadığı ilginç kaza kamerada

Sarıyer’de trafikte seyir halinde olan motosikletli gence, kendisini sıkıştırmaması için defalarca korna çalarak uyardığı otomobil sürücüsü çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken, sürücü ise gençten özür diledi.

Sarıyer Merkez Mahallesi Meseburnu Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde motosikletli bir genç, trafikte seyretmeye başladı. Gencin önüne bir süre sonra otomobil geçti. Motosikletli genç yavaşladıktan sonra aracı sağ tarafından geçmek istedi. Genci fark etmeyen otomobil sürücüsü de direksiyonu sağa doğru kırdı. Aracı fark eden genç sürücüsüne defalarca korna çaldı ancak kazadan kurtulamadı. 

Defalarca korna bastı, kazadan kurtulamadı 

Otomobil çarptığı motosikletli genç yere düşerek hafif şekilde yaralanırken, servisten yeni çıktığı öğrenilen motosikletli de hasar aldı. Kazanın ardından aracından inen sürücü, gencin yanına giderek bir şey olup olmadığını sordu. Gencin sinyal vermesini ve dikkatli olması gerektiğini söylediği sürücü de özür diledi. Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı. 

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