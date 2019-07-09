Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile 3. evlilik yıl dönümünü kutladı

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Mutlu evlilikleriyle örnek olan ünlü çift, dün akşam sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. 3. evlilik yıl dönümlerini baş başa yedikleri yemek ile kutlayan ikili, gece boyunca birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmadı.

"CANINI SEVDİĞİM"

Neslihan Atagül, eşi ile 3. evlilik yıl dönümünü birlikte çekilen karelerini paylaşarak sosyal medya hesabından kutladı. Atagül, paylaşımına "Gönlünü, gözünü, sözünü, canını sevdiğim..." notunu düştü.

"NİCE 3'LERE!"

Kadir Doğulu ise eşi için hazırladığı bir klibi sosyal medya hesabından takipçileriyle, "Nice 3'lere!" notuyla paylaştı. Çiftin aşk dolu paylaşımları kısa sürede yüz binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı.

"SONUNDA SİZ HAMİLE KALACAKSINIZ"

Son günlerde Neslihan Atagül'ün hamile olduğu iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin çocuk soruları karşısında oyuncu, “Sizler o kadar soruyorsunuz ki sonunda siz hamile kalacaksınız” diyerek espri yapmıştı.