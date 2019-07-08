Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında tartışma

Meclis oturumlarının kaç gün süreceğine ilişkin tartışma uzayınca İmamoğlu aynı konuyla ilgili söz isteyen Göksu’ya “Tevfik bey konu kapandı, ikinci önergeye geçin” dedi.

Göksu da, “Siz mi karar vereceksiniz ne konuşacağımıza” diye tepki gösterdi.

İmamoğlu da Göksu’ya söz vermeyerek mikrofonunu açtırmadı ve, “Ben meclis başkanıyım. Tabi ki ben karar veririm” dedi.