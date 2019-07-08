POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu arasında tartışma

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu arasında meclis gün sayısına ilişkin tartışma sırasında mikrofon kapatma gerginliği yaşandı.

Meclis oturumlarının kaç gün süreceğine ilişkin tartışma uzayınca İmamoğlu aynı konuyla ilgili söz isteyen Göksu’ya “Tevfik bey konu kapandı, ikinci önergeye geçin” dedi.

Göksu da, “Siz mi karar vereceksiniz ne konuşacağımıza” diye tepki gösterdi.

İmamoğlu da Göksu’ya söz vermeyerek mikrofonunu açtırmadı ve, “Ben meclis başkanıyım. Tabi ki ben karar veririm” dedi.

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