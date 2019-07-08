Ekrem İmamoğlu İBB’nin borcunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçiminin ardından gerçekleşen ilk Belediye Meclisi toplantısında, belediyenin toplam borcunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, Belediye Meclisi toplantısında belediyenin mali durumuna tepki göstererek net borçlanma ihtiyacının 7,2 milyar TL olduğunu ifade etti. Bu miktara kredi geri ödemeleri de eklenince gerçek borçlanma ihtiyacının 9,8 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çeken İmamoğlu, “Belediye bütçesi tam bir mirasyedi bütçesi” dedi.

İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin müteahitlere, şirketlere, iştiraklere, firmalara, şahıslara vadesi geçmiş borcun 5,8 milyar TL olduğunu, 1 buçuk 5 milyarlık kısmın iştiraklere olduğunu, iştirakler ödeme alamadığı için ise taşeronlara ödeme yapılamadığını söyledi, İBB’nin borç yüküne de değindi.