GÜNCEL

Malatya'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden ailesiyle birlikte kayısı bahçesinde çalışmak üzere Malatya'nın Yazıhan ilçesi Tecirli mezrasına gelen Mehmet Ali Kaynak (19), serinlemek için baraj gölüne girdi. Kaynak'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine kardeşi durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı kurtarma ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı. Dalgıçların yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrası Kaynak'ın cansız bedeni 5 metre derinlikte bulunurken, olay yerinde jandarma ekipleri çalışma yaptı. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan onayladı 11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
Erdoğan onayladı 11. Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu
Özgür Suriye Ordusu ilk zırhlı aracını üretti
Özgür Suriye Ordusu ilk zırhlı aracını üretti
Yıldırım Çankaya Köşkü'nden taşınacak haberleri! Başbakanlık Resmi Konutu'ndan açıklama
Yıldırım Çankaya Köşkü'nden taşınacak haberleri! Başbakanlık Resmi Konutu'ndan açıklama
Barış Atay Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!
Barış Atay Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi!
AK Parti Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkararak kimdir sayfasını sildi
AK Parti Kurucu Üyeler listesinden Ali Babacan'ı çıkararak kimdir sayfasını sildi
AİHM'in Türk yargıcı Yüksel'den çok konuşulacak sözler!
AİHM'in Türk yargıcı Yüksel'den çok konuşulacak sözler!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yaklaşık bir ay önce sözlenen oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı
Yaklaşık bir ay önce sözlenen oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı
Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildi
Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildi
Af yasası çıkacak mı yeni haber genel af kimleri kapsıyor?
Af yasası çıkacak mı yeni haber genel af kimleri kapsıyor?
Kütahya'da saniye saniye kaza anları
Kütahya'da saniye saniye kaza anları
Yeni ekonomi paketinde neler var AK Partili Mehmet Muş açıkladı
Yeni ekonomi paketinde neler var AK Partili Mehmet Muş açıkladı
İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle
İstifa eden Ali Babacan'a AK Parti'den ilk hamle
Keskin dağcı: Adam Londra'nın en yüksek binasını 'güvenlik teçhizatı olmadan' ölçeklerken gördü
Keskin dağcı: Adam Londra'nın en yüksek binasını 'güvenlik teçhizatı olmadan' ölçeklerken gördü
Yeni emekliler kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?
Yeni emekliler kurban bayramı ikramiyesi alacak mı?