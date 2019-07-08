Malatya'da baraj gölüne giren genç boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden ailesiyle birlikte kayısı bahçesinde çalışmak üzere Malatya'nın Yazıhan ilçesi Tecirli mezrasına gelen Mehmet Ali Kaynak (19), serinlemek için baraj gölüne girdi. Kaynak'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine kardeşi durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı kurtarma ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı. Dalgıçların yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrası Kaynak'ın cansız bedeni 5 metre derinlikte bulunurken, olay yerinde jandarma ekipleri çalışma yaptı. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.