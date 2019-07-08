Keskin dağcı: Adam Londra'nın en yüksek binasını 'güvenlik teçhizatı olmadan' ölçeklerken gördü
Daredevil, binadaki memurlar tarafından konuştu ancak tutuklanmadı
Görünüşe göre herhangi bir güvenlik ekipmanı olmadan Londra'nın en yüksek binası olan Shard'a tırmanan bir adam görülmüş .
Southwark'taki 95 katlı gökdeleni ölçeklendiren rakamı gördüklerini bildiren insanlar polis, sabah saat 5.15'de çağrıldı .
Yaklaşık yarım saat sonra Twitter'da yayınlanan görüntüler, 309 metre yüksekliğinde olan binanın yanına tutunan adamı gösterdi.
Metropolitan Polis o binanın içinde gittiğinde tırmanıcı görevlileri tarafından karşılandı söyledi.
Tutuklanmadı.