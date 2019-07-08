Keskin dağcı: Adam Londra'nın en yüksek binasını 'güvenlik teçhizatı olmadan' ölçeklerken gördü

Görünüşe göre herhangi bir güvenlik ekipmanı olmadan Londra'nın en yüksek binası olan Shard'a tırmanan bir adam görülmüş .

Southwark'taki 95 katlı gökdeleni ölçeklendiren rakamı gördüklerini bildiren insanlar polis, sabah saat 5.15'de çağrıldı .

Yaklaşık yarım saat sonra Twitter'da yayınlanan görüntüler, 309 metre yüksekliğinde olan binanın yanına tutunan adamı gösterdi.



Metropolitan Polis o binanın içinde gittiğinde tırmanıcı görevlileri tarafından karşılandı söyledi.

Tutuklanmadı.