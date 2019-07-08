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ABD dünya şampiyonu oldu Alex Morgan twerk yaptı

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon olan ABD'nin ünlü futbolcusu Alex Morgan zaferi böyle kutladı.

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçında ABD, Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Fransa'nın ev sahipliğinde 8'incisi düzenlenen kupanın finalinde, ABD ile Hollanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz tamamlan maçta ABD, 61. dakikada penaltıdan Megan Anna Rapinoe ve 69. dakikada Rose Lavelle'nin attığı gollerle rakibine 2-0 üstünlük sağladı.

ABD, 1991, 1999 ve 2015 yıllarının ardından kupayı 4. kez müzesine götürmüş oldu.

Turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanan ABD, 26 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Maçın ardından ABD soyunma odasında Alex Morgan, şov vardı. Alex Morgan, şampiyonluğu twerk yaparak kutladı.

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