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Bursa'da piknik dönüşü facia 2 ölü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen kazada sarsıntı sırasında düştükleri traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, sürücü ise hafif yaralandı.

Nail Şahin (62), beraberinde eşi Neslihan Şahin (52) ve akrabası Berrin Okçu (52) ile birlikte traktörle Gölyaka Mahallesine pikniğe gitti.

Piknik dönüşü Nail Şahin'in kullandığı 34 HZU 56 plakalı traktör, engebeli araziden geçerken römorkunda bulunan eşi Neslihan Şahin ile teyzesinin kızı Berrin Okçu sarsıntı sırasında yola düştü.

Bu sırada traktörün üzerinden geçtiği Şahin ve Okçu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan iki kadın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahin ve Okçu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedaviye alınan Nail Şahin'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Kazayı haber alan Neslihan Şahin ve Berrin Okçu’nun yakınları hastaneye akın etti.

Hastanede acı haberi alan iki kadının yakınları sinir krizleri geçirdi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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