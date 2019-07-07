Kocaeli'de bir hayvansever komşusunun şikayetiyle evinden oldu

KOCAELİ Kartepe'deki sitede, engelli 3 kedisiyle birlikte yaşayan Jale Kızılsencer, 2013 yılında, alt komşusu tarafından evinde kedi beslediği için mahkemeye verildi.

Site yönetim planında bulunan, "Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde hayvan besleyemez. Gezdirme amacıyla da giremez" maddesi gerekçe gösterilerek açılan mahkeme, Kocaeli 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme tarafından 2016'da, evde bulunan kedilerin tahliye edilmesine karar verildi.

Kocaeli 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesinin kararının ardından Jale Kızılsencer, dosyayı avukatı aracılığıyla temyiz ederek, Yargıtaya taşıdı.

Yargıtay 20'nci Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonrası 2017'de yerel mahkemenin kararı onanarak, kedilerin evden tahliyesine karar verdi.

Bunun üzerine tüm hukuki yolları kapanan Jale Kızılsencer, 29 Mayıs 2018'de kendisine iletilen Yargıtay ilamı sonrası kedileri ile birlikte kendisi de evden ayrılarak, kızının yanına taşındı.

"Hayvan beslenemez, maddesi kullanıldı"

Alt komşusuyla sorunlar yaşadığını anlatan Jale Kızılsencer, "2008'de taşındığımız siteye 9 yaşındaki kedimizle geldik. Sitenin proje mühendisine, 'Kedi sorun olur mu?' diye sorduğumuzda, 'Yok. Kedi neden sorun olsun ki?' demişti. Biz de buna güvenerek bu daireyi aldık. Daire çok büyük, 230 metrekare, dubleks. Daha sonra site dolmaya başladı. Alt kata kiracılar, komşular taşındı. Bundan 1- 2 sene sonra, 'Evde hayvan beslenemez' diye site yönetim planı ortaya çıktı. Tabi bize bu daha önce söylenmemişti. Söylenmiş olsaydı zaten siteye yerleşmezdik. Ben hayvan sevgisiyle bütünleşmiş bir insanım. Yapamazdım. Alt komşuyla birtakım sorunlar oldu. Su aktı, o düştü, bu düştü gibi sorunlar yaşadık; ama kedileri bahane ederek, beni mahkemeye verdi. Site yönetim planındaki, 'Hayvan beslenemez' maddesini kullandı. Mahkememiz 6 yıl sürdü daha sonra tahliye kararı çıktı. Biz de tahliye ettik. İlk mahkememiz asliye hukukta oldu. Daha sonra icra yoluyla kedilerin atılması, diye karar çıktı. Tekrar temyize başvurduk. Hemen hemen 6 yıl sürdü. Bu arada 8 bin TL'ye yakın para ödedim. İcra masrafları, mahkeme masrafları, avukat masrafları derken, 8 bin TL'yi buldu. Şu an tahliye olduk" diye konuştu.

"Sonuna kadar mücadele edeceğim"

Sokaktan aldığı kedileriyle gönül bağı kurduğunu dile getiren Kızılsencer, "Ben bunlarla yaşamak zorundayım. Onlarla gönül bağı kurdum. Hakikaten yardıma muhtaçlar. Biri engelli, diğerinin gözü kör. Ben hem maddi hem manevi olarak içerideyim. Evime icra heyeti geldi. 'Polis yoluyla kedileri alacağız' dediler. Ben kendilerini içeri almadım. Kedilerimi tek tek gösterdim. Zorbalıkla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor; ama bu çözüm değil bence. Davayı kaybettim gibi görünüyor; ama ben davamı kaybetmedim. Halen peşindeyim. Sonuna kadar da mücadele edeceğim; çünkü gerçekten yardıma muhtaç bir sürü hayvan var. Ben bunların sesi olacağım. Bu bakıma muhtaç hayvanlarımız da kurtarılacak. Ben onların peşindeyim. Dışarıdan parayla cins kedi alıp, bakmıyorum ki. Yardıma muhtaç hayvanların peşindeyim" dedi.