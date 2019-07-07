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Bakan Çavuşoğlu'dan memleketinde yayla turu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'da, köpek ve kuzu sevip, mantar topladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Alanya'ya gelip, Söbüçimen Yaylası'na çıktı. Bakan Çavuşoğlu, sırt kısmında 'Türkiye' yazılı eşofman takımıyla yaylada çoban köpeği ile kuzuları sevip, doğal kaynaktan akan sudan içti. Yaylanın tepelerinde mantar da toplayan Çavuşoğlu, zehirli mantarlara karşı uyarıda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yayla ziyaretini, çektiği kısa videoyla sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından yayınladı. Çavuşoğlu, yaylada, adaçayı ve kekik de toplayıp, karın erimediği mağarada kar keserek, yedi.

Yayla geleneğini ailece sürdürdüklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, çocukluk ve gençlik yıllarında her yaz ailesiyle birlikte yaylaya çıktığını anlattı. Çocukluk ve gençlik yıllarında, Söbüçimen Yaylası'na atlar ve develer ile geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Doğal çayırlarla kaplı bir yayla burası. Bizim çocukluğumuzda böyle evler, elektrikler, telefon yoktu. Taştan örülü evlerimiz vardı. Kar çok yağdığı için bu evler yıkılırdı. Yaylaya göçtüğümüzde bu evleri hep yeniden yapardık. Çocukluğumda hatırlıyorum; buraya develerle atlarla gelirdik, 4 gün sürerdi. Şimdi araçlarla 2,5 saat sürüyor. Bu geleneği hala aile olarak sürdürdüğümüz için mutluyum. Keçilerimiz, koyunlarımız hala var. Gelecek nesillerimiz de devam ettirecektir" diye konuştu.

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