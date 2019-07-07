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Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini alarma geçirdi

Adana'da sağlık ekiplerini arayarak siyanür içtiğini söyleyen şahıs, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen özel donanımlı AFAD ekipleri, şahsın alkollü olduğunu tespit etti.

Olay, sabah erken saatlerde merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak siyanür içtiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine verilen adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, şüpheli şahsın bulunduğu bölgeyi karantina altına aldı. Kimyasal tehlikelere karşı özel kıyafetler giyen AFAD ekipleri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde olumsuz bir durumla karşılaşmadı. H.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendisine gelen H.B., evine gönderildi. 

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