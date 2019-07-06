POLİTİKA

Ömer Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda kahvaltıda buluştu. Buluşma ile ilgili açıklama yapan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Son derece normal bir verimlilik çalışmasıdır. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur." diye konuştu.

Sonbahar'da Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak

-Cumhurbaşkanı iç ve dış politikaya ilişkin açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak. Sonbaharda Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak. 

"Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak"

-Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart seçimlerinde başarı gösteren Büyükşehirleri ziyaret edecek ve teşekkürlerini iletecek. Bugün ki toplantı 4 saat sürdü.

Revizyon tartışması
 
-Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi.
 

S-400 açıklaması
 
-Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da nişanlısıyla tartışan polis canına kıydı
Muğla'da nişanlısıyla tartışan polis canına kıydı
15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
15 Temmuz için özel internet sitesi yayında
İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı
İstanbul Havalimanı'nda 74 saniyede bir sefer yapıldı
Ekrem İmamoğlu belediye ait iki önemli ihaleyi iptal etti
Ekrem İmamoğlu belediye ait iki önemli ihaleyi iptal etti
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!
Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı belli oldu!
Hatay Amanos Dağları kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay Amanos Dağları kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
06 Haziran Türkiye Gündemi
06 Haziran Türkiye Gündemi
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Sıcak havada denize koştular
Sıcak havada denize koştular
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Atatürk tablosundaki kişi Fethullah Gülen'in dedesi mi
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Atatürk tablosundaki kişi Fethullah Gülen'in dedesi mi
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama