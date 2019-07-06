GÜNCEL

06 Haziran Türkiye Gündemi

06 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgeyi imzaladı!

Erdoğan, milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri"ne ilişkin genelgeyi imzaladı.

Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!

Ömer Çelik Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı sonrası yaptığı
açıklamada, "sisteme uyum sağlayamama söz konusu ise tespit
edilecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu duyurdu!

İmamoğlu, basın mensuplarının meclis işleyişinde bir değişik olacak mı sorusuna 'Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim' yanıtını verdi.

Suriyelilerle ilgili önemli gelişme Soylu duyurdu

Süleyman Soylu, "İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır" dedi.

Mansur Yavaş talimat verdi!

Mansur Yavaş'ın talimatıyla taze sıkılmış meyve suyu satışının
yapıldığı "BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete başladı.

Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesinde BM ofisinde SDG ile gerçekleşen ile “Eylem Planı” imzalaması ele alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Ziya Selçuk'tan kirli sıra paylaşımı
Bakan Ziya Selçuk'tan kirli sıra paylaşımı
Mersin'de düğün günü kardeşini kaybetti
Mersin'de düğün günü kardeşini kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!
MHP’nin Türkeş önerisine AK Parti’den ret!
MHP’nin Türkeş önerisine AK Parti’den ret!
Alanyaspor Merih Demiral piyangosu! Transferinden bakın ne alacak
Alanyaspor Merih Demiral piyangosu! Transferinden bakın ne alacak
Taksicilere yönelik Son Durak operasyonu! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı
Taksicilere yönelik Son Durak operasyonu! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu
Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ın icra yoluyla aldığı çocuklarına kavuştu
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Bekçilik sınavı hangi illerde TC ile sınav merkezi sorgulama
Sıcak havada denize koştular
Sıcak havada denize koştular
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Atatürk tablosundaki kişi Fethullah Gülen'in dedesi mi
Ekrem İmamoğlu açıkladı! Atatürk tablosundaki kişi Fethullah Gülen'in dedesi mi
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Bekçilik sınavı kaç soru hangi konulardan soru çıkacak?
Ekrem İmamoğlu: (İBB meclis toplantıları) İki günü hedeflemek lazım
Ekrem İmamoğlu: (İBB meclis toplantıları) İki günü hedeflemek lazım
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile sınav yeri sorgulama