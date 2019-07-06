06 Haziran Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelgeyi imzaladı!

Erdoğan, milli güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri"ne ilişkin genelgeyi imzaladı.

Erdoğan ile toplantı sonrası Çelik'ten kritik "sistem" açıklamaları!

Ömer Çelik Erdoğan'ın başkanlık yaptığı toplantı sonrası yaptığı

açıklamada, "sisteme uyum sağlayamama söz konusu ise tespit

edilecek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu duyurdu!

İmamoğlu, basın mensuplarının meclis işleyişinde bir değişik olacak mı sorusuna 'Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim' yanıtını verdi.

Suriyelilerle ilgili önemli gelişme Soylu duyurdu

Süleyman Soylu, "İstisnaların dışında İstanbul'da Suriyeli kaydı almıyoruz. Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır" dedi.

Mansur Yavaş talimat verdi!

Mansur Yavaş'ın talimatıyla taze sıkılmış meyve suyu satışının

yapıldığı "BELKO Vitamin Büfeleri" yeniden hizmete başladı.

Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesinde BM ofisinde SDG ile gerçekleşen ile “Eylem Planı” imzalaması ele alındı.