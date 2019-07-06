Ağrı’da yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yolun sağ kenarında ilerleyen otomobil sürücüsünün, geldiği kavşakta dönüş yapmak isterken yanlışlıkla gaza basarak, karşıda bulunan evin yaklaşık 3 metre yükseklikte olan bahçe duvarından aşağıya düştüğü görülüyor. Yaşanan kazada sürücü yaralı olarak Ağrı devlet Hastanesine kaldırılmıştı.