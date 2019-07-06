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Seyir halinde emniyet kemerini takarken marketin dolabına çarptı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken emniyet kemerini takmaya çalışan kadın sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir marketin meşrubat dolabına çarptı.

Edilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesinde Kaya Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. 78 DE 746 plakalı otomobiliyle eski çarşı istikametinden Kırkanköy'e seyir halinde olan kadın sürücü, bu sırada emniyet kemerini takmaya çalıştı.

Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Alaattin Şengöz’e ait marketin önünde bulunan meşrubat dolabına çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken devrilen meşrubat dolabındaki içecekler etrafa saçıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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