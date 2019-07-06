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ABD'de spikerler depreme canlı yayında yakalandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Canlı yayında depreme yakalanan sunucular zor anlar yaşadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünün 7.1 olarak açıkladı. Bir vatandaşın kayıt altına aldığı görüntülerde canlı yayın yapan sunucular zor anlar yaşadı. Bir sunucu masanın altına girerken diğer sunucu sakin kalmak ve yayını sürdürebilmek için çabaladı. 

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