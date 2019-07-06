ABD'de spikerler depreme canlı yayında yakalandı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünün 7.1 olarak açıkladı. Bir vatandaşın kayıt altına aldığı görüntülerde canlı yayın yapan sunucular zor anlar yaşadı. Bir sunucu masanın altına girerken diğer sunucu sakin kalmak ve yayını sürdürebilmek için çabaladı.