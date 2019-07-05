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Samsun'da kocasını öldürtüp kayıp başvurusu yapan kadın tutuklandı

SAMSUN'da dini nikahlı kocasını öldürtüp 2 yıl sonra kayıp başvurusu yapan ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan kadın tutuklandı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Güllü Çokyaşar'ın (48), dini nikahlı eşi Mustafa Salu'yu çocuklarına azmettirip öldürttüğü, sonra da yaktırdığı ve 2 yıl sonra da kocasının kayıp olduğuna dair polise başvurduğu iddia edildi.

Yapılan araştırma sonucu Güllü Çokyaşar, cinayet olayıyla ilgili tutuklandı ve yargılandığı Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Felç geçirince tahliye edildi

Felç geçirdiği öğrenilen Güllü Çokyaşar sağlık sorunlarından dolayı cezaevinden tahliye oldu.

Yargıtay Ceza Dairesi Güllü Çokyaşar'a verilen hapis cezasını onadı ve söz konusu kadın hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri Güllü Çokyaşar'ı Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Güllü Çokyaşar, Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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