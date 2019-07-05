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Kocaeli'de fuhuş pazarlığına polis baskını

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde cami avlusunda bulunan kişilerin yanına oturup sohbet ederek, para karşılığı ilişki teklifinde bulunan 6 kadın ile fuhşa aracılık eden otelin işletmecileri ile çalışanlar gözaltına alındı. Otelde baskınlara karşı resepsiyonda alarm kurularak, odada bulunanların uyarıldığı belirlendi.

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, cami avlusunda fuhuş pazarlığı yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Cami avlusunda ve çevresinde inceleme başlatan polis ekipleri, fuhuş yaptıklarını belirlediği 6 kadını takibe aldı.

Kadınların, cami avlusunda bulunan erkeklerin yanına oturarak çekirdek ikram edip, sohbet ettikten sonra para karşılığı ilişkiye teklif ettikleri, kabul eden erkeklerle de yakınlarda bulunan bir otele giderek ilişkiye girdikleri belirlendi.

Ömerağa Mahallesinde bulunan otele baskın düzenleyen polis ekipleri, baskında otel sahibi E.K. (23), otel sahibinin babası V.K. (56), otel sahibinin amcası O.K. (45) ile otel personeli E.B. (30), C.K. (30) ve fuhuş yapan kadınların ulaşımını sağladığı belirlenen taksici E.D.'yi (43) fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarından, 2’si Özbek, 2’si Azeri 6 kadın ise fuhuş yapmak suçlarından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yabancı uyruklu 4 kadın emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, 2 kadın ise serbest bırakıldı.

Baskına karşı alarm düzeneği kurmuşlar

Polis ekipleri, yapılan baskında fuhuş yapıldığı tespit edilen otelin resepsiyonunda, olası bir baskına karşı alarm sitemi kurularak, odada bulunan kişileri uyarıldığını belirledi.

Otel, yapılan baskının ardından mühürlendi.

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