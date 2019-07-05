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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: Kimlik tespitleri yapıldı. Araçtakiler Suriyeli. Araçta bomba olduğu belli Haberin devamı. Hatay Reyhanlı'dan bir araçta patlama meydana geldi! Alev topuna dönen araçta 3 kişi öldü işte ilk görüntüler Haberin devamı.
GÜNCEL

Hatay Reyhanlı'daki hain bombalı saldırıdan ilk görüntüler

HATAY 'ın Reyhanlı ilçesinde son dakika patlama haberi geldi. Reyhanlı'dan gelen son dakikaya göre bomba yüklü bir araçta patlama oldu. Ölü ve yaralı bilgisinin geldiği saldırıdan ilk görüntüler;

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı. Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.



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