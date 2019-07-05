GÜNCEL

119 yaşını sürpriz doğum günüyle kutladı

ursa’da yaşayan 119 yaşındaki kadın yeni yaşını belediye başkanının sürpriz doğum günüyle kutladı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl’ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı. 119 yaşındaki kadın belediye başkanının çiçeklerle doğum gününü kutladığını görünce duygu dolu anlar yaşadı. 

Selanik’te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1900’de dünyaya gelen Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Karacabey ilçesine göç etti. Daha sonra Mustafakemalpaşa’ya bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi’ne gelin olarak giden Bingöl, burada 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu. 

Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Bingöl, 80 yaşındaki kızıyla hayatını devam ettiriyor. Mahalleyi ziyarete gelenler, en büyük torunu 61 yaşında olan, 2. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk’ten Recep Tayyip Erdoğan’a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bingöl’ü görmeden, elini öpmeden gitmiyor. 

Torunun torununun torunuyla birlikte poz veren 119 yaşındaki asırlık nineyle en küçük torunu arasında 113 yaş fark var. 119. yaş gününü elinde çiçekle kendisini ziyaret eden belediye başkanının kutladığını gören yaşlı kadın oldukça mutlu oldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sözcü'den Cem Küçük'ün şok iddiasına yanıt
Sözcü'den Cem Küçük'ün şok iddiasına yanıt
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk ziyaret
Afganistan'dan FETÖ'ye darbe! Tüm okulları devredildi
Afganistan'dan FETÖ'ye darbe! Tüm okulları devredildi
Antalyaspor'dan iki genç futbolcuya beşer yıllık sözleşme
Antalyaspor'dan iki genç futbolcuya beşer yıllık sözleşme
Zincirlikuyu'da plazada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zincirlikuyu'da plazada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Eski dünya şampiyonu Jack Bobridge'e 4 yıl 6 ay hapis cezası
Eski dünya şampiyonu Jack Bobridge'e 4 yıl 6 ay hapis cezası
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mühendisin başından aşağı çamur boşaltan vekil gözaltına alındı
Mühendisin başından aşağı çamur boşaltan vekil gözaltına alındı
İstanbul zincirlikuyu'da yangın
İstanbul zincirlikuyu'da yangın
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi
FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK çalışanları adliyeye sevk edildi
Berat Albayrak: Finansal piyasaların normalleşmeye başladığını görüyoruz
Berat Albayrak: Finansal piyasaların normalleşmeye başladığını görüyoruz
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Cuma namazı kılınışı nasıl kaç rekat cuma namazı duaları
Oyun bağımlısının annesine karşı yaşadığı öfke nöbeti kamerada
Oyun bağımlısının annesine karşı yaşadığı öfke nöbeti kamerada
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler