DÜNYA

Oyun bağımlısının annesine karşı yaşadığı öfke nöbeti kamerada

İspanya’da Marcos Barragan isminde bir ‘e-spor’ oyuncusu sosyal medyada canlı yayın yaparken odasına girerek klima ayarını değiştiren annesine hakaretler savurdu.

Olay, İspanya’da yaşayan ve ‘e-spor’ oyuncusu olan Marcos Barragan’ın evinde meydana geldi. Odaya girerek yanlışlıkla klimanın ayarını ‘sıcak hava’ olarak değiştiren ve canlı yayını bölen annesine tepki gösteren Barragan, önce annesine bağırdı, daha sonra odasında bulunan şişme kum torbasına beyzbol sopasıyla vurdu. Görüntülerde, Barragan’ın çok sinirli olduğu görüldü.

YAPTIĞI DAVRANIŞ ELEŞTİRİLMESİNE NEDEN OLDU

Barragan’ın takipçileri annesine karşı hareketlerinden dolayı sosyal medya üzerinden Barragan’ı eleştirdi. Eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren Barragan, dışarıdan farklı görünüyor gibi olsa da annesiyle ilişkisinin iyi olduğunu ifade etti.

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