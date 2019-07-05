Cüneyt Özdemir'den 'Sadece Şeyma' kitabına olay yorum! Şeyma Subaşı'ya çağrıda bulundu

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren gazeteci Cüneyt Özdemir, bu defa Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' isimli kitabını yorumladı. Son yayınladığı videoya Subaşı'nın kitabından bazı kesitleri okuyarak başlayan Özdemir, okuduğu satırlardan sonra meşhur kahkahasını da attı.

Ünlü gazeteci Özdemir, "13 kitap yazdım bir editörle çalıştım. Şeyma Subaşı bir kitap yazdı 3 editörle çalıştı" dedi. Şeyma Subaşı'ya çağrıda da bulunan Özdemir, "Güzel bir kitap yazmışsın iddialısın. Bu kitabın bir yerlere ulaşacağını düşünüyorsun, gel madem bu kitabı birlikte okuyalım, konuşalım" ifadelerini kullandı.