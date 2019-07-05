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Camiye giren hırsızlık şüphelileri: Yatmak için girdik

ADANA'da, bir caminin imam odasına girdikleri sırada suçüstü yakalanan iki kişi, yatmak için girdiklerini söyledi. Camide yapılan incelemede herhangi bir eşyanın çalınmadığı belirlendi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki Somuncu Baba Albay Tahsin Ulu Camii'nde meydana girdi. Gece camiye iki kişinin girdiğini görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine yakın mahalle bekçileri tarafından caminin imam odasına giren iki şüpheli genç, suçüstü gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen gençler, hırız olmadıklarını söyleyip, "Yatmak için girdik" dediler. Gözaltına alınan şüpheliler, Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, camide yapılan incelemede çalınan herhangi bir şeyin olmadığı saptandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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