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Konya'da üzerine traktör sürülen genç hayatını kaybetti

KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma sonrası üzerine traktör sürülen 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, babası da yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, üzerine traktör sürülen Rahim Eken (24) yaşamını yitirirken, babası Mustafa Eken (56) de yaralandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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