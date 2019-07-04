GÜNCEL

Başakşehir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

Başakşehir'de 4 ayrı ilçede hırsızlık yapan 4 şüpheli polisten kaçarken kullandıkları aracın takla atması sonrasında yakalandı. Polis ve şüpheliler arasındaki nefes kesen kovalamaca kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 4 farklı ilçedeki iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler şüphelilerin 24 Haziran'da gerçekleştirdikleri son hırsızlık olayından hemen sonra harekete geçti ve şahısları yakalama çalışması başlattı. İhbar üzerine vakit kaybetmeden hırsızlık olayının yaşandığı yere giden polis ekipleri, şüphelileri kaçmak üzereyken gördü ve dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan şüpheliler ve polis arasında 3 kilometre süren kovalamaca yaşandı. Kovalamaca, şüphelilerin kullandığı hafif ticari aracın süratli bir şekilde ilerlerken önündeki kamyona çarparak takla atmasıyla sona erdi. Şüpheliler takla atan araçtan çıkarıldı ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaralanan olmadı. 

Gözaltına alınan şüphelilerden Umut K. (31)'in 6 açıktan hırsızlık, 20 iş yerinden hırsızlık, 2 uyuşturucu madde bulundurma, 3 görevi yapmaya engel olma, 9 otomobilden hırsızlık, 1 mala zarar verme, Tolga G. (25)'nin 2 iş yerinden hırsızlık, 1 ruhsatsız silah bulundurma, 2 açıktan hırsızlık, 1 mala zarar verme, Onur K. (21)'nın 8 açıktan hırsızlık, 7 iş yerinden hırsızlık, 3 uyuşturucu madde bulundurma, 1 görevi yapmaya engel olma, 1 yaralama, 2 otomobilden hırsızlık, 2 mala zarar verme, 1 bisiklet-motosiklet hırsızlığı, 1 başkasına ait kimlik kullanma, Oğuzhan A. (25)'in 2 açıktan hırsızlık, 5 iş yerinden hırsızlık, 9 otomobilden hırsızlık, 2 uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden Oğuzhan A.'nın 3 ayrı olaydan aranması olduğu da öğrenildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adana'daki yurt yangını faciası davasında karar
Adana'daki yurt yangını faciası davasında karar
Demir: Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz
Demir: Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz
Gaziantep'te yatağını toplarken canından oldu
Gaziantep'te yatağını toplarken canından oldu
Monchi'den Fatih Terim'i üzecek Banega sözleri
Monchi'den Fatih Terim'i üzecek Banega sözleri
İmamoğlu nasıl kazandı? 23 Haziran'ı bilen KONDA'dan çarpıcı rapor!
İmamoğlu nasıl kazandı? 23 Haziran'ı bilen KONDA'dan çarpıcı rapor!
Tekirdağ'da mahalleye bırakılan tabut büyük korkuya neden oldu
Tekirdağ'da mahalleye bırakılan tabut büyük korkuya neden oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı
Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı
Seyir halindeki tır alev topuna döndü
Seyir halindeki tır alev topuna döndü
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Otostop çeken genç kızın hayatını kaybettiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı
Otostop çeken genç kızın hayatını kaybettiği kazada yeni görüntüler ortaya çıktı
Kök hücre nakli yapılan genç hayata tutundu
Kök hücre nakli yapılan genç hayata tutundu
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı temmuz zammı
Evde bakım maaşı alanlara zam var mı temmuz zammı
İran İngiliz şarkıcı Joss Stone sınır dışı etti
İran İngiliz şarkıcı Joss Stone sınır dışı etti
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?