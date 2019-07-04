GÜNCEL

TEM’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçtan yola savrulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Birsen Zoğlar idaresindeki 34 DY 0323 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Araç takla attığı sırada yola savrulan Fatma Şanlı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Birsen Zoğlar ve araçta bulunan Fikri Zoğlar ile Nuran Koloğlu yaralandı. 

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. 

Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Şanlı’nın cesedi ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tapu Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi
Tapu Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı!
Okechukwu Azubuike Medipol Başakşehir'de
Okechukwu Azubuike Medipol Başakşehir'de
Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!
Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi
Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'dan Bartholomeos'un ziyareti sonrası önemli açıklama
Ekrem İmamoğlu'dan Bartholomeos'un ziyareti sonrası önemli açıklama
Rusya'da paraşütçü otomobile çarptı
Rusya'da paraşütçü otomobile çarptı
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
Beyoğlu’ndaki tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu’ndaki tornavidalı dehşetin kamera görüntüleri ortaya çıktı
Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı
Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır öğretmen ataması
BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır öğretmen ataması