GÜNCEL

Trabzon'da balın kokusunu alan ayı kapıyı açmak için böyle uğraştı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde arı kovanlarının bulunduğu barakadan bal kokusu alarak kapıyı açmaya uğraşan ayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürmene'de baba mesleği arıcılığı sürdüren eski Yeniay Belediye Başkanı İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyor. Barakasının dört bir tarafına yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla gelen misafirlerini izleyerek ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Sedef, bu sefer bir ayının bal için verdiği uğraşı kaydetti. Bal kokusunu alan bir ayının barakanın kapısını açmak için uğraş verdiği o anlarda barakanın içinde bulunan Sedef, görüntüleri “Anzer balının kokusunu almış. Durumlar vahim. İçeride adrenalin tavan yaptı” ifadeleriyle paylaştı. 

3 dakika ile kurtulmuştu 

Sürmene ilçesinde ilk olarak barakasının önünde bulunan kovanlara saldıran ayılarla tanışan Sedef, daha sonra otomobiliyle ayıları kovalamıştı. Sedef, bu görüntüler üzerine barakasının önüne koyduğu bal kovanları ile misafirlerinden özür dilemişti. Barakasının önüne kurduğu güvenlik kamerasıyla ayıları görüntüleyen Sedef, barakasından elindeki fener ile dışarıya çıkmış, kovanlarını kontrol ettikten sonra tekrar barakasına girmişti. Güvenlik kamerasının kayıtta olduğu anlarda Sedef’in barakasına girmesinden yaklaşık 3 dakika sonra ayılar tekrar kovanların olduğu barakanın önüne gelmiş, bu sefer bal bulamayan ayılar bir süre sonra bölgeden ayrılmıştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Tapu Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi
Tapu Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü AK Partili vekilleri topladı!
Okechukwu Azubuike Medipol Başakşehir'de
Okechukwu Azubuike Medipol Başakşehir'de
Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400 açıklaması!
Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi
Pompaya yansıyacak mı? Benzinde dolar indirimi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Çin'de 5.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Boğa seyirciye böyle kafa attı
Boğa seyirciye böyle kafa attı
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış
Binlerce yıllık fosil değil, tarihi limandan kopan mendirek parçasıymış
Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı
Elazığ’da 81 yılın Haziran ayı yağış rekoru kırıldı
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Kurbanlık satış fiyatları 2019 en düşük kurbanlık kaç para?
Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti yaşattı
Komşu çocuğu, küçük Efe’ye dehşeti yaşattı
BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır öğretmen ataması
BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır öğretmen ataması