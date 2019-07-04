Nesrin Cavadzade'nin instagram paylaşımı sosyal medyayı salladı

Fox'un en iddialı ve izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma'ya transfer olan ve Şahika karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cevadzade'nin son instagram paylaşımı olay oldu, takipçilerden yorum yağdı. Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziği ile de sık sık konuşulan Nesrin Cevadzade instagramı aktif kullanan ünlülerden birisi. instagramda şu anda 1.2 milyon takipçisi var.

walking the walk in tbilisi 🇬🇪♥️ notuyla paylaştığı bu video ise kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırdı. Süper minisiyle sokakta yürürken videosunu paylaşan Cevadzade yürekleri hoplattı.