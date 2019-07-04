04 Haziran Türkiye Gündemi
04 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...
Erdoğan'dan BM'ye sert tepki: En hafif ifadeyle skandal!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve anlaşma imzalamasının en hafif ifadesiyle bir skandal olduğunu belirtti.
İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Washington Post, terör örgütü mensubunun yazısının yayınlanması skandaldır' dedi. Skandalla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi
Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi yaşandı. HDP'li vekil, İyi Partililerin Meclis'te HDP ve PKK'ya gönül verenlerin sayesinde oturduğunu söyledi.
Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma 1 asker şehit oldu
SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Ali Babacan'a FETÖ soruşturmasında yeni gelişme
Ali Babacan hakkında "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanları ifade çağrıldı.