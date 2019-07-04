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04 Haziran Türkiye Gündemi

04 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan BM'ye sert tepki: En hafif ifadeyle skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin bir terör örgütünü bu şekilde muhatap alması, masaya oturması ve anlaşma imzalamasının en hafif ifadesiyle bir skandal olduğunu belirtti.

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Washington Post, terör örgütü mensubunun yazısının yayınlanması skandaldır' dedi. Skandalla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi

Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi yaşandı. HDP'li vekil, İyi Partililerin Meclis'te HDP ve PKK'ya gönül verenlerin sayesinde oturduğunu söyledi.

Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma 1 asker şehit oldu

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Ali Babacan'a FETÖ soruşturmasında yeni gelişme

Ali Babacan hakkında "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada dönemin Hazine Müsteşarlığı çalışanları ifade çağrıldı.

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