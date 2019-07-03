MEDYA

Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı

Erkenci Kuş dizisi 47. yeni bölümüyle 9 Temmuz 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Erkenci Kuş'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Erkenci Kuş 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünde neler olacak? Erkenci Kuş 9 Temmuz 2019 Salı akşamı Star'da...

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan BM'ye sert tepki: En hafif ifadeyle skandal!
Erdoğan'dan BM'ye sert tepki: En hafif ifadeyle skandal!
Trump'tan tehdit: Dikkatli ol İran!
Trump'tan tehdit: Dikkatli ol İran!
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
WhatsApp çöktü mü? Neden fotoğraflar inmiyor?
Bursa'da cani baba dehşet saçtı
Bursa'da cani baba dehşet saçtı
Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi
Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi
İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!
İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tunceli'de Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
Tunceli'de Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma 3 asker yaralı
Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerle çatışma 3 asker yaralı
Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 47. bölüm fragmanı
Mersin’de sahte alkolden ölenleri sayısı 7’ye yükseldi
Mersin’de sahte alkolden ölenleri sayısı 7’ye yükseldi
Göçmenleri İstanbul diye Kırıkkale'de bir köyde bıraktılar
Göçmenleri İstanbul diye Kırıkkale'de bir köyde bıraktılar
Milli Takımı finale çıkaracak futbolcuya öyle bir söz verdi ki...
Milli Takımı finale çıkaracak futbolcuya öyle bir söz verdi ki...
Mersin'de fren yerine gaza basan sürücü evin salonuna girdi
Mersin'de fren yerine gaza basan sürücü evin salonuna girdi
Kurban bayramı resmi tatil mi 2019 9 gün tatil olacak mı?
Kurban bayramı resmi tatil mi 2019 9 gün tatil olacak mı?