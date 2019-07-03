Pamela Anderson, futbolcu sevgilisi Adil Rami'nin elini çatlayana kadar ezdiğini söyledi
52 yaşındaki Pamela Anderson, geçen hafta kendisine şiddet uyguladığı ve kendisini aldattığını öne sürerek ayrıldığını açıkladığı 33 yaşındaki Fransız futbolcu eski erkek arkadaşı Adil Rami ile kavga ederken, erkek arkadaşının elini çatlayana kadar ezdiğini iddia etti.
Anderson, elinin hastanede badaja alındığı anların videosunu paylaştı. Pamela, elinde ağrılar nedeni ile altı ay sonra hastaneye gittiğini veacının gerçek nedenini doktorlara açıklamadığını söyledi. Pamela, elindeki acıdan dolayı yazı yazamadığını ve şişe kapağı açamadığını söyledi.
"TAHMİN EDEMEYECEĞİNİZ BİR ŞEKİLDE ŞİDDET UYGULADI"
İki yıl ilişki yaşadığı Fransız futbolcunun Pamela'nın iddialarını kesin bir şekilde reddederken Pamela şu ifadeleri kullandı: Tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde şiddet uyguladı.
"ELİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTIM"
Bana uyguladığı şiddet nedeniyle kaçmaya çalışırken arabanın anahtarını benden zorla aldı. Her zaman hayatımı kontrol altına almaya çalıştı. Erkelerin olduğu mekanlara girmeme izin vermiyordu.