Pamela Anderson, futbolcu sevgilisi Adil Rami'nin elini çatlayana kadar ezdiğini söyledi

Anderson, elinin hastanede badaja alındığı anların videosunu paylaştı. Pamela, elinde ağrılar nedeni ile altı ay sonra hastaneye gittiğini veacının gerçek nedenini doktorlara açıklamadığını söyledi. Pamela, elindeki acıdan dolayı yazı yazamadığını ve şişe kapağı açamadığını söyledi.

"TAHMİN EDEMEYECEĞİNİZ BİR ŞEKİLDE ŞİDDET UYGULADI"

İki yıl ilişki yaşadığı Fransız futbolcunun Pamela'nın iddialarını kesin bir şekilde reddederken Pamela şu ifadeleri kullandı: Tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde şiddet uyguladı.

"ELİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Bana uyguladığı şiddet nedeniyle kaçmaya çalışırken arabanın anahtarını benden zorla aldı. Her zaman hayatımı kontrol altına almaya çalıştı. Erkelerin olduğu mekanlara girmeme izin vermiyordu.