03 Haziran Türkiye Gündemi yeni

Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum

Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Merkezi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada imkan olursa Selahattin Demirtaş‘ı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Devlet Bahçeli'nin liderliği kitap oldu Ege'li akademisyenler yazdı

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile kız kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin’in kaleminden "Lider:Devlet Bahçeli" kitabı yayınlandı.

Vladimir Putin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyayı tehlikeye atacak bir adım attı. Putin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Ruhani'den uranyum resti: 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "7 Temmuz'dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3,67 olmayacak. Bunu yüzde 3,67 seviyesinin üstüne çıkaracağız." dedi.

Reuters'ın haberi kafaları karıştırdı! Yaptırımlar hâlâ masada

Reuters’ta yer alan habere göre, G-20 Zirvesi sırasında Erdoğan ile Trump arasında Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin 'ılımlı' bir diyalog geçmesinin ardından ABD’li yetkililer yaptırım planlarının hâlâ masada olduğunu söyledi.

Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi

Geçen sezon Ozan Kabak’ı Türk futboluna armağan eden Fatih Terim, bu sezon da orta sahada görev yapan 16 yaşındaki Mustafa Kapı ve 19 yaşındaki Atalay Babacan’ın yıldızını parlatmaya hazırlanıyor.