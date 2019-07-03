GÜNCEL

Benzin istasyonunu soyan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te bir benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi’ndeki bir benzin istasyonunun marketinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli F.T. yakalanarak gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eskişehir'de 3 kız öğrencisine istismardan yargılanıyordu! 35 yıl hapis yedi
Eskişehir'de 3 kız öğrencisine istismardan yargılanıyordu! 35 yıl hapis yedi
Antalya'da hayvanlara eziyet etti öyle bir ceza aldı ki
Antalya'da hayvanlara eziyet etti öyle bir ceza aldı ki
Etiyopya'da FETÖ'ye ait okullar Maarif Vakfına devredildi
Etiyopya'da FETÖ'ye ait okullar Maarif Vakfına devredildi
Mustafa Şentop açıkladı! İşte S-400'de ilk parti teslimat tarihi
Mustafa Şentop açıkladı! İşte S-400'de ilk parti teslimat tarihi
CHP Sözcüsü Öztrak'tan iddia: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor
CHP Sözcüsü Öztrak'tan iddia: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor
Yozgat'ta ortakların kavgası kanlı bitti
Yozgat'ta ortakların kavgası kanlı bitti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahçeli'ye özel tasarım tespih
Bahçeli'ye özel tasarım tespih
Hindistan'da topla oynayan inek sosyal medyayı salladı
Hindistan'da topla oynayan inek sosyal medyayı salladı
Aşure günü ne zaman başlıyor 2019 hangi ayda?
Aşure günü ne zaman başlıyor 2019 hangi ayda?
Antalya'da sıcaktan bunalan köpek içecek dolabına girdi
Antalya'da sıcaktan bunalan köpek içecek dolabına girdi
Annesini döven babasını öldüren kıza 16 yıl hapis cezası
Annesini döven babasını öldüren kıza 16 yıl hapis cezası
15 Temmuz resmi tatil mi hangi güne denk geliyor 2019 tatillleri
15 Temmuz resmi tatil mi hangi güne denk geliyor 2019 tatillleri
İmamoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması
İmamoğlu'ndan dikkat çeken Demirtaş açıklaması
İstanbul Otogarı'nda helikopter destekli operasyon
İstanbul Otogarı'nda helikopter destekli operasyon