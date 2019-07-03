Bagaj kapağının çarpması ile nehre düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 15 Haziran'da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Gencin Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü, bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle ortaya çıkmıştı. Valilik koordinesinde JAK, AFAD, emniyet, itfaiye, Elazığ, Bingöl, Mersin, Rize, Kayseri, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Aydın ile birçok ilden gelen ekipler ve gönüllülerin günlerdir süren arama çalışmaları sonuç verdi. Eroğlu’nun cansız bedeni, düştüğü yerden 8 kilometre aşağıda Torunoba mevkiinde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan gencin cesedi hastane morguna götürüldü.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "15 Haziran’dan beri Munzur Nehri’nde aradığımız Engin kardeşimizin cansız bedenine otobüsün çarptığı yerden 8 kilometre uzağında ulaştık. Ailesine, sevdiklerine sabır, Engin kardeşimize rahmet diliyoruz. İlk günden bugüne arama çalışmalarında bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" denildi.