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03 Haziran Türkiye Gündemi

03 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Ekrem İmamoğlu'nun kırmızı çizgileri neler

İmamoğlu: kırmızı çizgileri konusunda yaptığı açıklamada ''Ama milletin,
toprakların bölünmez bütünlüğünü, bayrağımızı tartışmayız" dedi.

Babacan için FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu

Ali Babacan hakkında 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği' iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sezai Temelli'den Madımak çıkışı!

Temelli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Alevi katliamlarının hesabını soracağız” dedi.

Beyaz Saray'da 'acil durum' hareketliliği!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.

AB liderleri başkanlıklara atanacak isimlerde uzlaştı

AB liderleri, AB Komisyon Başkanlığı, AB Konseyi Başkanlığı, AP Başkanlığı, AB Yüksek Temsilciği ve Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına atanacak isimlerde uzlaştı.

ABD Senatosu o silahlar için soruşturma istedi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkması konusunda soruşturma istedi.

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